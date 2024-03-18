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В Изюме планируют закупить цветы для клумб более чем на 650 тысяч гривен, — Prozorro

18 марта 2024 23:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Изюме планируют закупить цветы для клумб более чем на 650 тысяч гривен, — Prozorro
Площа в Изюме. Иллюстративное фото з открытых источников
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В деоккупированном Изюме в Харьковской области планируют закупить цветы для клумб. Речь идет о сумме более 650 тысяч гривен.

Соответствующий тендер опубликован в системе Рrozorro.

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В Изюме планируют закупить цветы для клумб более чем на 650 тысяч гривен, — Prozorro - фото 1
Тендер на закупку. Фото: скриншот

Цветы для клумня Изюма

До 10 мая этого года планируется приобрести тысячи однолетних цветов и несколько видов многолетников. В общей сложности город хочет закупить около 30 тысяч саженцев.

Среди них — петуния разных видов, сальвия и другие.

Отметим, город был сильно поврежден во время российско-украинской войны. С 7 марта 2022 года было временно оккупировано ВС РФ.

К счастью, 10 сентября 2022 года ВСУ освободили Изюм от оккупантов.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала восстановление больницы в Изюме. По ее словам, это произойдет уже в 2024 году.

Также мы писали, что на пяти станциях метро Харькова открылся детский сад. В настоящее время там учатся около 400 детей.

Харьков
цветы
Изюм

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