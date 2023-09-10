В Изюме отмечают годовщину освобождения от российских оккупантов

Торжества к годовщине освобождения Изюма. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 сентября, в Изюме Харьковской области отмечают годовщину освобождения от российских оккупантов. Люди почтили память невинных жертв этой войны, а также земляков города, отдавших свою жизнь за свободу Украины на аллее славы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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"Эта дата еще не праздник, он будет после нашей победы. А сейчас это пока дата освобождения нашего города от рашистских оккупантов. С начала войны и оккупации наш город пережил тяжелые времена — это и большие разрушения, которые увидел весь мир, и смерть наших мирных людей. С первого дня враг беспощадно обстреливал Изюм не разбираясь — это жилые кварталы или частные дома", — сказал мэр Изюма Валерий Марченко.

Торжества к годовщине освобождения Изюма. Фото: Новини.LIVE

Городской голова также вспомнил, как российские войска продолжали терроризировать мирное население после оккупации, но люди это пережили и город продолжает жить и восстанавливается.

Аллея славы в Изюме. Фото: Новини.LIVE

Во время празднования годовщины освобождения Изюма люди почтили память невинных жертв этой войны и земляков города, которые отдали свою жизнь за свободу Украины на аллее славы.

Напомним, Харьковская наступательная операция осени 2022 — одна из самых ярких страниц в истории российско-украинской войны. Тогда благодаря военной смекалке удалось за несколько дней освободить почти всю Харьковскую область. Первым большим городом, вернувшимся под украинское знамя, была Балаклея. Через год после деоккупации город ожил: многие жители вернулись в свои дома, открылись магазины, коммунальщики отремонтировали все коммуникации. В пятницу, 8 сентября, жители торжественно не праздновали годовщину освобождения Балаклеи, однако к этому дню по всем улицам развесили украинские флаги — как символ того, что Балаклея — это Украина.

Также мы писали, что украинские бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области. Речь идет о Строевке и Тополе.