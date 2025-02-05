Обстрел Изюма 4 февраля — количество погибших возросло

В Изюме возросло количество погибших в результате обстрела
В Изюме Харьковской области возросло количество погибших в результате российского обстрела 4 февраля. Врачам не удалось спасти 61-летнего мужчину.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в среду, 5 февраля.
Жертвы в результате удара по Изюму
Синегубов отметил, что сегодня в больнице умер 61-летний мужчина. Его госпитализировали в результате обстрела.
"Врачи сутки боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — добавил Синегубов.
Таким образом, количество погибших возросло до шести.
Напомним, 4 февраля в Изюме завершили поисково-спасательную операцию после российского обстрела.
Известно, что оккупанты убили беременную 19-летнюю женщину. Кроме того, 50 человек ранены.
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