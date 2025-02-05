Обстрел Изюма 4 февраля — количество погибших возросло

Последствия обстрела Изюма 4 февраля. Фото: Новини.LIVE

В Изюме Харьковской области возросло количество погибших в результате российского обстрела 4 февраля. Врачам не удалось спасти 61-летнего мужчину.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в среду, 5 февраля.

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Синегубов отметил, что сегодня в больнице умер 61-летний мужчина. Его госпитализировали в результате обстрела.

"Врачи сутки боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — добавил Синегубов.

Таким образом, количество погибших возросло до шести.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 4 февраля в Изюме завершили поисково-спасательную операцию после российского обстрела.

Известно, что оккупанты убили беременную 19-летнюю женщину. Кроме того, 50 человек ранены.