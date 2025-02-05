Обстріл Ізюма 4 лютого — кількість загиблих зросла

В Ізюмі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
В Ізюмі Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 4 лютого. Лікарям не вдалося врятувати 61-річного чоловіка.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у середу, 5 лютого.
Жертви внаслідок удару по Ізюму
Синєгубов зазначив, що сьогодні у лікарні загинув 61-річний чоловік. Його госпіталізували внаслідок обстрілу.
"Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось", — додав Синєгубов.
Таким чином, кількість загиблих зросла до шести.
Нагадаємо, 4 лютого в Ізюмі завершили пошуково-рятувальну операцію після російського обстрілу.
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