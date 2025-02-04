Обстріл Ізюма 4 лютого — у місті завершили пошуково-рятувальну операцію

Наслідки російського обстрілу Ізюма. Фото: t.me/synegubov

В Ізюмі Харківської області завершили пошуково-рятувальну операцію внаслідок російського обстрілу у вівторок, 4 лютого. Під завалами людей більше немає.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 4 лютого.

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Наслідки російського удару по Ізюму

Внаслідок атаки пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна.

Наслідки російського обстрілу Ізюма. Фото: t.me/synegubov

Наслідки російського обстрілу Ізюма. Фото: t.me/synegubov

"Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків", — зазначив Синєгубов.

Наслідки російського обстрілу Ізюма. Фото: t.me/synegubov

Наслідки російського обстрілу Ізюма. Фото: t.me/synegubov

За його словами, понад 40 людей звернули за медичною допомогою. Наразі госпіталізували 24 поранених, троє у важкому стані. Серед постраждалих є дві дитини — дівчинки шести та 16 років у середньому стані.

Наслідки російського обстрілу Ізюма. Фото: t.me/synegubov

Наслідки російського обстрілу Ізюма. Фото: t.me/synegubov

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по центральній частині Ізюма балістичною ракетою.

Також Синєгубов повідомив, що в момент обстрілу на вулиці перебували багато людей. За його словами, в цьому районі не було жодного військового обʼєкта.