Обстріл Ізюма 4 лютого — у місті завершили пошуково-рятувальну операцію

В Ізюмі завершили рятувальну операцію — фото наслідків атаки
В Ізюмі Харківської області завершили пошуково-рятувальну операцію внаслідок російського обстрілу у вівторок, 4 лютого. Під завалами людей більше немає.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 4 лютого.
Наслідки російського удару по Ізюму
Внаслідок атаки пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна.
"Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків", — зазначив Синєгубов.
За його словами, понад 40 людей звернули за медичною допомогою. Наразі госпіталізували 24 поранених, троє у важкому стані. Серед постраждалих є дві дитини — дівчинки шести та 16 років у середньому стані.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по центральній частині Ізюма балістичною ракетою.
Також Синєгубов повідомив, що в момент обстрілу на вулиці перебували багато людей. За його словами, в цьому районі не було жодного військового обʼєкта.
Читайте Новини.LIVE!