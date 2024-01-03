Синегубов назвал количество пострадавших и погибших в результате атаки по Харьковщине 2 января

Дом, разрушенный в результате обстрела Харькова. Фото: Telegram / Олег Синегубов

Российские захватчики накануне совершили массовый обстрел Харьковщины. Стало известно, что в результате атак России по области и Харькову пострадали 62 человека, из них шестеро детей. Кроме того, погибла одна женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковщины в течение суток

По данным Синегубова, россияне нанесли удар по Харькову ночью 2 января ракетами С-300. Он отметил, что в результате атаки разрушено здание школы Основянского района. Пострадавших нет.

Всего в результате атаки оккупантов по городу пострадали 62 человека, из них шестеро детей. К сожалению, погибла одна женщина, а 28 человек находятся в больницах, среди которых четверо детей. Как пишет Синегубов, двое взрослых в тяжелом состоянии.

"Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности Охримовка Чугуевского района; Бологовка, Дворичанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района", — отметил глава Харьковской ОГА.

Также 2 января около 12:00 произошла атака на село Липцы Харьковского района. Потерпевших нет. Однако в результате вражеского обстрела Волчанска Чугуевского района пострадала 65-летняя женщина. У местной жительницы ранения, два дома получили разрушения. Также повреждения получил дом из-за обстрела Купянска.

Синегубов добавил, что бойцы ВСУ в течение суток отбили 12 атак противника вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Купянского района.

Ситуация с электроэнергией в Харьковской области

Как указал председатель Харьковской ОГА, из-за интенсивных боевых действий и атак врага 16079 человек остались без электроснабжения. Обесточивание произошло в 67 населенных пунктах Дергачевской, Золочевской, Липецкой, Волчанской, Великобурлукской, Дворичанской, Купянской, Боровской и Изюмской громад.

"За сутки на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 8,1 га территории, уничтожили 210 ВНП. Разминирование продолжается", — подытожил Синегубов.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, россияне вечером 2 января ракетой попали по одной из школ Основянского района. После чего обрушилась часть двухэтажного здания.

Добавим, вечером 2 января российские оккупанты обстреляли Харьков. "Прилет" зафиксирован рядом с жилым домом.