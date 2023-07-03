В харьковских школах устанавливали окна по вдвое завышенным ценам

Работники вставляют окно в классе в школе. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В школах Индустриального района города Харькова в конце 2022 устанавливали окна по завышенным ценам. Фирме заплатили 8500 гривен за один квадратный метр, что вдвое выше среднерыночных.

Об этом рассказывают в ОО "Харьковский антикоррупционный центр" .

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Стоимость установки окон

Речь идет о соглашениях по ремонту школ №75 и №113, которые районное управление образования подписало с ФЛ-П Несмиян Дмитрий Геннадьевич на общую сумму более 4,5 миллиона гривен. В актах выполненных работ стоимость одного квадратного метра окна указана на сумму 8500 гривен.

"Для сравнения Департамент по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Харькова в то же время заказало замену окон в доме ул. Метростроителей, 25-А. По данным сметы стоимость одного квадратного метра оконного блока составляла 4750-5100 гривен", — рассказывают активисты.

Скриншот из ведомости ресурсов к Акту выполненных работ от 15 декабря 2022 года. Фото: ОО "Харьковский антикоррупционный центр".

Также для сравнения, коммунальное предприятие "Харьковводоканал" в конце октября заказывало 5-ти камерное окно с профилем Wintech и фурнитурой Roto по 5000 за квадратный метр. А стеклопакеты покупали по 2800 гривен за квадратный метр. В актах, которые в школе подписали предпринимателю Несмеяну, стоимость стеклопакета указана 6237 гривен за квадратный метр. Это более чем вдвое дороже. Отливы и подоконники также для школ получились более дорогими, чем для коммунальщиков.

И не только коммунальщики заказывали дешевле. В распоряжении ХАЦ есть акты выполненных работ по ремонту школы №127. Соглашение подписало Управление образования Администрации Новобаварского района и ООО "Укрбудрост". В актах выполненных работ стоимость квадратного метра окна вместе с подоконником составляла 5950 гривен. В Индустриальном районе стоимость подоконника считалась отдельно.

В "Харьковском антикоррупционном центре" отмечают, что в начале 2023 года на сайтах по продаже окон отмечали, что в среднем стоимость квадратного метра окна стоит 4-5 тысяч гривен.

Напомним, что в Харьковской области за 62 млн грн будут ремонтировать сельсовет в Старом Салтове. Цена на некоторые товары превышает рыночную в несколько раз.

Также мы писали, что в Харькове предприниматель подозревается в присвоении средств на ремонт разрушенного дома. Мужчина за счет ремонта обогатился почти на 200 тыс. грн.