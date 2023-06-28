У Харкові підприємець підозрюється у привласненні коштів на ремонті зруйнованого будинку

Вручення підозри підприємцю. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та за фактом службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Чоловік за рахунок ремонту збагатився на майже 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Матеріали справи

За даними слідства, у грудні минулого року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у смт Золочів Богодухівського району. Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

"Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності", — розповідають у прокуратурі.

"У кишеню" директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що сільському голові з Харківської області повідомили про підозру через недобудовану амбулаторію. Чиновник наніс майже 1,2 млн грн шкоди держбюджету.

Також ми розповідали, що на Харківщині підрядник привласнив гроші, які надали на ремонт дороги.