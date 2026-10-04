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В Харьков возвращается тепло: какая будет погода завтра

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4 октября 2026 18:41
Погода в Харькове и области 5 октября: прогноз на понедельник
Люди гуляют в парке в солнечный день. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 5 октября, в Харьковской области после холодных выходных станет теплее. Днем температура в области поднимется до +20 °С, в Харькове ожидается до +19 °С. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а западный ветер будет умеренным. В следующие два дня температура продолжит постепенно расти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 5 октября

В понедельник в Харькове существенных осадков не прогнозируют. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +7…+9 °С. Днем станет значительно теплее, столбики термометров поднимутся до +17…+19 °С.

Погода в Харьковской области 5 октября

По области будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер также западный, его скорость составит 5–10 м/с. Ночью в разных районах Харьковской области прогнозируют +5…+10 °С. В дневные часы воздух прогреется до +15…+20 °С.

Погода в ближайшие дни в Харьковской области

Во вторник, 6 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков. Западный ветер останется умеренным, 5–10 м/с. Ночью будет +6…+11 °С, днем — +15…+20 °С. В среду, 7 октября, осадков также не прогнозируется, а переменная облачность сохранится. Ветер западный, 5–10 м/с. Ночью температура составит +6…+11 °С, а днем станет еще теплее — до +17…+22 °С.

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Новини.LIVE писали, что начало октября в Харьковской области будет сухим и прохладным. Но после понижения ночной температуры и появления заморозков на поверхности почвы уже 5–6 октября ожидается значительное потепление.

Подготовка к зиме в Харькове

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в беседе с журналистами Новини.LIVE, что из-за российских ударов по городу ожидается тяжелый отопительный сезон. Ведь РФ накануне начала сезона усилила удары по энергетике.

В то же время, как заявил Игорь Терехов, в Харькове уже восстанавливают поврежденные сети, чтобы в домах как можно скорее появились вода, газ и свет. Параллельно готовятся дополнительные меры по энергообеспечению. Однако власти не раскрывают подробностей подготовки, которые могут оказаться важными для противника.

Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды бабье лето погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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