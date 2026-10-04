Погода у Харкові та області 5 жовтня: прогноз на понеділок

Люди гуляють у парку у сонячний день. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 5 жовтня, на Харківщині після холодних вихідних стане тепліше. Вдень температура в області підніметься до +20 °С, у Харкові очікують до +19 °С. Істотних опадів синоптики не прогнозують, а західний вітер буде помірним. У наступні два дні температура продовжить поступово зростати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 5 жовтня

У понеділок у Харкові істотних опадів не прогнозують. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +7…+9 °С. Удень стане значно тепліше, стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 °С.

Погода у Харківській області 5 жовтня

По області буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер також західний, його швидкість становитиме 5–10 м/с. Уночі в різних районах Харківщини прогнозують +5…+10 °С. У денні години повітря прогріється до +15…+20 °С.

Погода у найближчі дні на Харківщині

У вівторок, 6 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Західний вітер залишиться помірним, 5–10 м/с. Уночі буде +6…+11 °С, удень — +15…+20 °С. У середу, 7 жовтня, опадів також не прогнозують, а мінлива хмарність збережеться. Вітер західний, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +6…+11 °С, а вдень стане ще тепліше — до +17…+22 °С.

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Новини.LIVE писали, що початок жовтня на Харківщині буде сухим і прохолодним. Після зниження нічної температури та заморозки на поверхні ґрунту, уже 5–6 жовтня очікується значне потепління.

Підготовка до зими у Харкові

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов розповів під час спілкування з журналістами Новини.LIVE, що через російські удари на місто очікує важкий опалювальний сезон. Адже РФ напередодні запуску сезону посилила удари по енергетиці.

Водночас, як заявив Ігор Терехов, Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.