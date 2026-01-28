В Харькове планируют открывать новые подземные школы и детсад

Одна из подземных школ Харькова. Фото: Игорь Терехов/Telegram

В Харькове весной планируют открыть еще две новые подземные школы. Кроме того, уже разработан первый проект подземного детского сада.

Об этом рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко в эфире День.LIVE в среду, 28 января.

В Харькове планируют открыть новые подземные школы и садик

Представительница горсовета отметила, что уже этой весной в Харькове откроют еще две подземные школы. Кроме того, готовится открытие первого подземного детского сада.

Деменко отметила, что мэр Харькова Игорь Терехов настаивает на постоянном расширении безопасных образовательных локаций. По ее словам, даже в случае отсутствия государственного финансирования Харьков продолжит строительство за собственные ресурсы.

В то же время Деменко рассказала, что Харьков разработал первый проект подземного детского сада и уже подал заявку на конкурс Министерства образования и науки. Она отметила, что в случае поддержки это будет первый подземный детсад в Украине, который должен стимулировать возвращение молодых семей в город.

"Уже весной мы откроем еще две подземные школы и тогда уже мы четко будем понимать, что в каждом административном районе есть по одной или даже по две подземные школы. И мы на этом останавливаться не будем. Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечает именно на постоянном расширении безопасных локаций.

Еще хочу добавить, что Харьков создал первый проект подземного детского сада. Это совершенно другая концепция. Мы подались уже на конкурс в Министерство образования и науки и очень надеемся на то, чтобы создать все-таки первый в Украине подземный детский сад. Потому что это то, чего сейчас очень не хватает, потому что когда у нас будут работать садики, то молодые родители будут быстрее возвращаться в свой родной город", — рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

