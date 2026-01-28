У Харкові планують відкривати нові підземні школи та дитсадок

Одна із підземних шкіл Харкова. Фото: Ігор Терехов/Telegram

У Харкові навесні планують відкрити ще дві нові підземні школи. Крім того, вже розроблено перший проєкт підземного дитячого садочка.

Про це розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко в ефірі День.LIVE у середу, 28 січня.

У Харкові планують відкрити нові підземні школи та садок

Представниця міськради зазначила, що вже цієї весни у Харкові відкриють ще дві підземні школи. Крім того, готується відкриття першого підземного дитячого садка.

Деменко зазначила, що мер Харкова Ігор Терехов наполягає на постійному розширенні безпечних освітніх локацій. За її словами, навіть у разі відсутності державного фінансування Харків продовжить будівництво за власні ресурси.

Водночас Деменко розповіла, що Харків розробив перший проєкт підземного дитячого садочка і вже подав заявку на конкурс Міністерства освіти і науки. Вона зауважила, що у разі підтримки це буде перший підземний дитсадок в Україні, який має стимулювати повернення молодих родин до міста.

"Уже весною ми відкриємо ще дві підземні школи і тоді вже ми чітко будемо розуміти, що в кожному адміністративному районі є по одній або навіть по дві підземні школи. І ми на цьому зупинятися не будемо. Харківський міський голова Ігор Терехов наголошує саме на постійному розширенні безпечних локацій.

Ще хочу додати, що Харків створив перший проєкт підземного дитячого садочка. Це абсолютно інша концепція. Ми подалися вже на конкурс до Міністерства освіти і науки й маємо дуже велику надію на те, щоб створити все-таки перший в Україні підземний дитячий садочок. Бо це те, чого наразі дуже не вистачає, бо коли у нас будуть працювати садочки, то молоді батьки будуть швидше повертатися до свого рідного міста", — розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

