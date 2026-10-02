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Главная Харьков В Харькове число пострадавших возросло до более чем 30, двое погибших

В Харькове число пострадавших возросло до более чем 30, двое погибших

Ua ru
2 октября 2026 18:10
Россия атаковала Харьков: погибли два человека, есть раненые
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По предварительным данным, зафиксировано попадание трёх КАБ в Слободском и Немишлянском районах города.

На данный момент известно о двух погибших.

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28 человек пострадали, среди них – ребенок. Медики оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.

В местах попаданий повреждены около 20 жилых домов, офисные здания, учебное заведение, автомобили.

Ликвидация последствий продолжается. На месте продолжают работать все экстренные службы.

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Среди них — двое детей.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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