Россия атаковала Харьков: погибли два человека, есть раненые

В Харькове число пострадавших возросло до более чем 30, двое погибших
Ua ru
2 октября 2026 18:10
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По предварительным данным, зафиксировано попадание трёх КАБ в Слободском и Немишлянском районах города.
На данный момент известно о двух погибших.
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28 человек пострадали, среди них – ребенок. Медики оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.
В местах попаданий повреждены около 20 жилых домов, офисные здания, учебное заведение, автомобили.
Ликвидация последствий продолжается. На месте продолжают работать все экстренные службы.
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