РФ атакувала Харків: загинули дві людини, є поранені

У Харкові кількість постраждалих зросла до понад 30, двоє загиблих
Ua ru
2 жовтня 2026 18:10
Термінова новина
Попередньо, зафіксували влучання трьох КАБ у Слобідському і Немишлянському районах міста.
Станом на зараз відомо про двох загиблих.
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28 людей постраждали, серед них – дитина. Медики допомагають усім, хто цього потребує.
У місцях влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад, автомобілі.
Ліквідація наслідків триває. На місці продовжують працювати всі екстрені служби.
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