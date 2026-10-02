РФ атакувала Харків: загинули дві людини, є поранені

Термінова новина

Попередньо, зафіксували влучання трьох КАБ у Слобідському і Немишлянському районах міста.

Станом на зараз відомо про двох загиблих.

Реклама

28 людей постраждали, серед них – дитина. Медики допомагають усім, хто цього потребує.

У місцях влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад, автомобілі.

Ліквідація наслідків триває. На місці продовжують працювати всі екстрені служби.

Читайте також:

Кількість постраждалих від російського обстрілу Харкова зросла до 31 людини.

Серед них — двоє дітей.

Новина доповнюється...