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Головна Харків У Харкові кількість постраждалих зросла до понад 30, двоє загиблих

У Харкові кількість постраждалих зросла до понад 30, двоє загиблих

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2 жовтня 2026 18:10
РФ атакувала Харків: загинули дві людини, є поранені
Термінова новина

Попередньо, зафіксували влучання трьох КАБ у Слобідському і Немишлянському районах міста.

Станом на зараз відомо про двох загиблих. 

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28 людей постраждали, серед них – дитина. Медики допомагають усім, хто цього потребує.

У місцях влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад, автомобілі. 

Ліквідація наслідків триває. На місці продовжують працювати всі екстрені служби.

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Серед них — двоє дітей. 

Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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