В Харькове дизельное топливо подорожало более чем на 3 грн

Водитель на АЗС.

По состоянию на 23 марта в Харькове зафиксирован рост цен на все виды топлива. Больше всего подорожало дизельное топливо — сразу более чем на 3 гривны за литр. Такие подорожания топлива связаны с общими тенденциями на мировых рынках нефти.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.

Какая стоимость топлива в Харькове 23 марта

Согласно обновленным данным, средние цены на топливо в Харькове 23 марта следующие:

бензин А-95 премиум — 74,97 грн (+0,86 грн),

бензин А-95 — 70,76 грн (+0,36 грн),

бензин А-92 — 66,47 грн (+0,50 грн),

дизельное топливо — 82,98 грн (+3,21 грн),

автогаз — 45,29 грн (+0,54 грн).

В то же время цены на АЗС различаются в зависимости от оператора. К примеру, бензин А-95+ стоит от 69,98 грн до 77,99 грн за литр. Самые высокие цены зафиксированы на автозаправках сетей WOG и OKKO — до 77,99 грн.

Дизельное топливо на разных заправках продается в пределах от 76,90 грн до 86,99 грн за литр. Самый дорогой дизель также предлагают премиальные сети, тогда как более дешевые варианты можно найти у меньших операторов.

Автомобильный газ колеблется в пределах от 42,90 грн до почти 47 грн за литр.

Отметим, 20 марта в Харькове цена на дизельное топливо подскочила на 2 гривны. Тогда дизель стоил около 77,99 грн, а бензин А-95 — 69,99/74,99 грн за литр.

Также мы писали, что 21 марта в Изюме после ударов КАБа и БпЛА ранены шесть человек. Также разрушениям подверглись частные домовладения, гражданские автомобили и электросети.