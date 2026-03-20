В Харькове цена на дизельное топливо подскочила на 2 гривны

Цены на топливо в Харькове 20 марта. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 марта, в Харькове зафиксировано повышение цен на топливо. В частности, дизель сегодня стоит около 77,99 грн за литр, цена на газ местами составляет 46,98 грн, а бензин А-95 — 69,99/74,99 грн за литр.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о ценах на топливо в Харькове сегодня.

Читайте также:

Цены на топливо на АЗС Харькова

Цены на топливо в Харькове различаются на АЗС. Некоторые станции удержали стоимость топлива такой, какая была вчера, а другие подняли ценники.

На SVR прайс на топливо сегодня такой:

газ — 44,40 грн;

А-95 — 69,99 грн;

А-95 E40 — 65,50 грн;

А-95 Drive — 76,50 грн;

ДТ — 79,99 грн.

Цены на АЗС SVR 20 марта. Фото: Новини.LIVE

На SOCAR сегодня такие цены на топливо:

Nano Diesel — 82,99 грн;

Diesel Nano Extra — 85,99 грн;

Nano 95 — 76,99 грн;

Nano 100 — 84,99 грн;

газ (LPG) — 46,98 грн.

Цены на АЗС SOCAR 20 марта. Фото: Новини.LIVE

WOG предлагает топливо харьковчанам по таким ценам:

ДТ — 84,99 грн;

ДТ Mustang — 87,99 грн

А-95 — 74,99 грн;

А-95 Mustang — 77,99 грн;

газ — 46,98 грн.

Цены на АЗС WOG 20 марта. Фото: Новини.LIVE

Цены на БРСМ-Нафта в Харькове сегодня такие:

А-95 Euro Plus — 68,99 грн;

А-95 Premium+ — 57,99 грн;

ДТ Euro Plus — 81,99 грн;

ДТ — 77,99 грн;

газ — 42,99 грн;

Eco Blue — 39,99 грн.

Цены на АЗС БРСМ-Нафта 20 марта. Фото: Новини.LIVE

АЗС OVIS установила такой прайс на топливо:

ДТ — 79,99/82,99 грн;

А-95 — 69,99/72,99 грн;

А-92 — 66,99 грн;

А-98 — 76,99 грн;

газ — 44,99 грн.

Цены на АЗС OVIS 20 марта. Фото: Новини.LIVE

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась