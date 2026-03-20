В Харькове цена на дизельное топливо подскочила на 2 гривны

В Харькове цена на дизельное топливо подскочила на 2 гривны

Дата публикации 20 марта 2026 12:07
Цены на топливо в Харькове 20 марта. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 марта, в Харькове зафиксировано повышение цен на топливо. В частности, дизель сегодня стоит около 77,99 грн за литр, цена на газ местами составляет 46,98 грн, а бензин А-95 — 69,99/74,99 грн за литр.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о ценах на топливо в Харькове сегодня.

Цены на топливо на АЗС Харькова

Цены на топливо в Харькове различаются на АЗС. Некоторые станции удержали стоимость топлива такой, какая была вчера, а другие подняли ценники.

На SVR прайс на топливо сегодня такой:

  • газ — 44,40 грн;
  • А-95 — 69,99 грн;
  • А-95 E40 — 65,50 грн;
  • А-95 Drive — 76,50 грн;
  • ДТ — 79,99 грн.
У Харкові подорожчав бензин, газ та дизель 20 березня
Цены на АЗС SVR 20 марта. Фото: Новини.LIVE

На SOCAR сегодня такие цены на топливо:

  • Nano Diesel — 82,99 грн;
  • Diesel Nano Extra — 85,99 грн;
  • Nano 95 — 76,99 грн;
  • Nano 100 — 84,99 грн;
  • газ (LPG) — 46,98 грн.
У Харкові подорожчав бензин, газ та дизель 20 березня
Цены на АЗС SOCAR 20 марта. Фото: Новини.LIVE

WOG предлагает топливо харьковчанам по таким ценам:

  • ДТ — 84,99 грн;
  • ДТ Mustang — 87,99 грн
  • А-95 — 74,99 грн;
  • А-95 Mustang — 77,99 грн;
  • газ — 46,98 грн.
У Харкові подорожчав бензин, газ та дизель 20 березня
Цены на АЗС WOG 20 марта. Фото: Новини.LIVE

Цены на БРСМ-Нафта в Харькове сегодня такие:

  • А-95 Euro Plus — 68,99 грн;
  • А-95 Premium+ — 57,99 грн;
  • ДТ Euro Plus — 81,99 грн;
  • ДТ — 77,99 грн;
  • газ — 42,99 грн;
  • Eco Blue — 39,99 грн.
У Харкові подорожчав бензин, газ та дизель 20 березня
Цены на АЗС БРСМ-Нафта 20 марта. Фото: Новини.LIVE

АЗС OVIS установила такой прайс на топливо:

  • ДТ — 79,99/82,99 грн;
  • А-95 — 69,99/72,99 грн;
  • А-92 — 66,99 грн;
  • А-98 — 76,99 грн;
  • газ — 44,99 грн.
У Харкові подорожчав бензин, газ та дизель 20 березня
Цены на АЗС OVIS 20 марта. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали о том, что в Харькове уже начались весенние работы по благоустройству территории. В частности, в Центральном парке и саду Шевченко вычесывают газоны и раскрывают теплолюбивые растения.

Также мы рассказывали о том, как в Харькове в этом месяце работает метрополитен. Жителям города, которые пользуются этим транспортом, стоит знать расписание и стоимость проезда в марте.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
