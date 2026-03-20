В Харькове цена на дизельное топливо подскочила на 2 гривны
В пятницу, 20 марта, в Харькове зафиксировано повышение цен на топливо. В частности, дизель сегодня стоит около 77,99 грн за литр, цена на газ местами составляет 46,98 грн, а бензин А-95 — 69,99/74,99 грн за литр.
Новини.LIVE рассказывает подробнее о ценах на топливо в Харькове сегодня.
Цены на топливо на АЗС Харькова
Цены на топливо в Харькове различаются на АЗС. Некоторые станции удержали стоимость топлива такой, какая была вчера, а другие подняли ценники.
На SVR прайс на топливо сегодня такой:
- газ — 44,40 грн;
- А-95 — 69,99 грн;
- А-95 E40 — 65,50 грн;
- А-95 Drive — 76,50 грн;
- ДТ — 79,99 грн.
На SOCAR сегодня такие цены на топливо:
- Nano Diesel — 82,99 грн;
- Diesel Nano Extra — 85,99 грн;
- Nano 95 — 76,99 грн;
- Nano 100 — 84,99 грн;
- газ (LPG) — 46,98 грн.
WOG предлагает топливо харьковчанам по таким ценам:
- ДТ — 84,99 грн;
- ДТ Mustang — 87,99 грн
- А-95 — 74,99 грн;
- А-95 Mustang — 77,99 грн;
- газ — 46,98 грн.
Цены на БРСМ-Нафта в Харькове сегодня такие:
- А-95 Euro Plus — 68,99 грн;
- А-95 Premium+ — 57,99 грн;
- ДТ Euro Plus — 81,99 грн;
- ДТ — 77,99 грн;
- газ — 42,99 грн;
- Eco Blue — 39,99 грн.
АЗС OVIS установила такой прайс на топливо:
- ДТ — 79,99/82,99 грн;
- А-95 — 69,99/72,99 грн;
- А-92 — 66,99 грн;
- А-98 — 76,99 грн;
- газ — 44,99 грн.
