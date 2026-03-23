У Харкові дизельне пальне подорожчало на понад 3 грн

У Харкові дизельне пальне подорожчало на понад 3 грн

Дата публікації: 23 березня 2026 15:13
Водій на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Станом на 23 березня у Харкві зафіксовано зростання цін на всі види пального. Найбільше подорожчало дизельне паливо — одразу на понад 3 гривні за літр. Такі подорожчання пального пов'язані із загальними тенденціями на світових ринках нафти.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать дані Мінфіну. 

Яка вартість пального у Харкові 23 березня

Згідно з оновленими даними, середні ціни на пальне у Харкові 23 березня наступні:

  • бензин А-95 преміум — 74,97 грн (+0,86 грн),
  • бензин А-95 — 70,76 грн (+0,36 грн),
  • бензин А-92 — 66,47 грн (+0,50 грн),
  • дизельне паливо — 82,98 грн (+3,21 грн),
  • автогаз — 45,29 грн (+0,54 грн).
Середні ціни на пальне у Харкові 23 березня. Фото: скриншот/Мінфін

Водночас ціни на АЗС різняться залежно від оператора. До прикладу, бензин А-95+ коштує від 69,98 грн до 77,99 грн за літр. Найвищі ціни зафіксовані на автозаправках мереж WOG та OKKO — до 77,99 грн.

Ціни на пальне у Харкові 23 березня. Фото: скриншот/Мінфін

Дизельне паливо на різних заправках продається в межах від 76,90 грн до 86,99 грн за літр. Найдорожчий дизель також пропонують преміальні мережі, тоді як дешевші варіанти можна знайти у менших операторів.

Автомобільний газ коливається в межах від 42,90 грн до майже 47 грн за літр.

Зазначимо, 20 березня у Харкові ціна на дизельне пальне підскочила на 2 гривні. Тоді дизель коштував близько 77,99 грн, а бензин А-95 — 69,99/74,99 грн за літр.

Також ми писали, що 21 березня в Ізюмі після ударів КАБа і БпЛА поранені шестеро людей. Також руйнувань зазнали приватні домоволодіння, цивільні автомобілі та електромережі. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

