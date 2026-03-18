В Харькове до 15 мая перекрыли часть улицы Северина Потоцкого

Ремонтные работы на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове на ул. Северина Потоцкого временно запретили движение транспорта. Ограничение будет действовать до 20:00 15 мая на участке от ул. Мира до просп. Героев Харькова. В Департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили, что причина - ремонт коллектора, который проводит КП "Харьковские тепловые сети". Водителям советуют заранее планировать маршрут в объезд.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ремонтные работы теплосетей

По сообщению Департамента строительства и дорожного хозяйства, изменения связаны с ремонтом коллектора. Работы на этом участке выполняет КП "Харьковские тепловые сети" и продлятся они до 20:00 15 мая.

Объехать перекрытый отрезок можно по прилегающим улицам и проспектам. Водителям советуют пользоваться улицей Мира, проспектом Архитектора Алешина, проспектом Героев Харькова и другими прилегающими дорогами.

Что стоит учесть водителям

Перекрытый участок дороги. Фото: скриншот

Ограничения будут действовать до вечера 15 мая, поэтому водителям стоит заранее планировать маршрут, особенно если речь идет о поездках через этот район в часы пик. Из-за ремонта коллектора на участке возможны осложнения движения и на прилегающих улицах.

