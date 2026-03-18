У Харкові до 15 травня перекрили частину вулиці Северина Потоцького
У Харкові на вул. Северина Потоцького тимчасово заборонили рух транспорту. Обмеження діятиме до 20:00 15 травня на ділянці від вул. Миру до просп. Героїв Харкова. У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що причина — ремонт колектору, який проводить КП "Харківські теплові мережі". Водіям радять заздалегідь планувати маршрут в об’їзд.
Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.
Ремонтні роботи тепломереж
Об’їхати перекритий відрізок можна прилеглими вулицями та проспектами. Водіям радять користуватися вулицею Миру, проспектом Архітектора Альошина, проспектом Героїв Харкова та іншими прилеглими дорогами.
Що варто врахувати водіям
Обмеження діятимуть до вечора 15 травня, тож водіям варто заздалегідь планувати маршрут, особливо якщо йдеться про поїздки через цей район у години пік.
Читайте Новини.LIVE!