Харків У Харкові до 15 травня перекрили частину вулиці Северина Потоцького

У Харкові до 15 травня перекрили частину вулиці Северина Потоцького

Дата публікації: 18 березня 2026 13:22
У Харкові до 15 травня перекрили частину вулиці Северина Потоцького
Ремонтні роботи на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові на вул. Северина Потоцького тимчасово заборонили рух транспорту. Обмеження діятиме до 20:00 15 травня на ділянці від вул. Миру до просп. Героїв Харкова. У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що причина — ремонт колектору, який проводить КП "Харківські теплові мережі". Водіям радять заздалегідь планувати маршрут в об’їзд.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Ремонтні роботи тепломереж

За повідомленням Департаменту будівництва та шляхового господарства, зміни пов’язані з ремонтом колектору. Роботи на цій ділянці виконує КП "Харківські теплові мережі" і триватимуть вони до 20:00 15 травня.

Об’їхати перекритий відрізок можна прилеглими вулицями та проспектами. Водіям радять користуватися вулицею Миру, проспектом Архітектора Альошина, проспектом Героїв Харкова та іншими прилеглими дорогами.

Що варто врахувати водіям

Ділянка перекритої дороги
Перекрита ділянка дороги. Фото: скриншот

Обмеження діятимуть до вечора 15 травня, тож водіям варто заздалегідь планувати маршрут, особливо якщо йдеться про поїздки через цей район у години пік. Через ремонт колектору на ділянці можливі ускладнення руху і на прилеглих вулицях.

ремонт Харків дороги
Дмитро Крючков - редактор, Харків
Автор:
Дмитро Крючков
