Харьков Терехов заявил, что за неделю Россия нанесла 48 ударов по Харькову

Терехов заявил, что за неделю Россия нанесла 48 ударов по Харькову

Дата публикации 6 апреля 2026 12:40
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Facebook/kharkivgovernment

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 48 ударах по городу за последнюю неделю. При этом почти все они пришлись на несколько суток массированного террора, со 2 по 5 апреля. РФ била по Харькову ракетами и беспилотниками.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Атаки РФ на Харьков за неделю

По словам мэра, оккупанты били по Харькову как обычными "шахедами", так и реактивными версиями этих дронов. Кроме того, по городу выпускали ракеты и беспилотники "Молния".

Статистика атак на Харьков. Фото: Facebook/ihor.terekhov

Больше всего от обстрелов пострадали Киевский и Шевченковский районы города. В общем россияне попали по 26 различным локациям. Повреждено более полусотни жилых домов, более 1200 окон выбито.

В результате обстрелов пострадали 29 человек. Среди них — четверо детей. Также известно о двух погибших харьковчанах.

Читайте также:
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Facebook/ihor.terekhov

"После пережитого хочу поблагодарить специалистов, которые без остановки устраняли последствия обстрелов. Коммунальщики, спасатели, волонтеры, все аварийные бригады, которые боролись с разрушениями круглосуточно и еще и под угрозой повторных обстрелов, — вы настоящие герои!", — отметил Терехов.

Он добавил, что сейчас почти завершен первоочередной этап восстановления после обстрелов. В течение недели воздушные тревоги в городе звучали почти 111 часов.

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 6 апреля, россияне ударили по Харькову дроном. Из-за обстрела пострадала 15-летняя девочка. Беспилотник упал на территории частного домовладения.

Также мы писали о том, что днем 5 апреля оккупанты посреди дня атаковали Харьков. По городу выпустили реактивные "шахеды". Один из ударов пришелся на Шевченковский район города.

Харьков обстрелы война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
