Российский удар по Харькову 2 января — число раненых возросло

В Харькове снова возросло число раненых в результате обстрела
В Харькове возросло количество раненых в результате российского обстрела ракетами в пятницу, 2 января. Сейчас известно о 31 пострадавшем, среди которых младенец.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Российский удар по Харькову 2 января
В городе сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара. Всего было спасено 12 человек.
Оккупанты разрушили торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
"На месте происшествия работают подразделения ГСЧС: спасатели, верхолазы, кинологи, пиротехники и психологи, а также коммунальные службы города", — говорится в сообщении.
На российскую атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который отметил, что Россия ежедневно делает все, чтобы война продолжалась.
