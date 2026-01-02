Российский удар по Харькову 2 января — число раненых возросло

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

В Харькове возросло количество раненых в результате российского обстрела ракетами в пятницу, 2 января. Сейчас известно о 31 пострадавшем, среди которых младенец.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Российский удар по Харькову 2 января

В городе сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара. Всего было спасено 12 человек.

Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте российского обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Оккупанты разрушили торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Обстрел Харькова 2 января. Фото: ГСЧС

"На месте происшествия работают подразделения ГСЧС: спасатели, верхолазы, кинологи, пиротехники и психологи, а также коммунальные службы города", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Харькова 2 января.

На российскую атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который отметил, что Россия ежедневно делает все, чтобы война продолжалась.