Головна Харків У Харкові з-під завалів дістали тіло дитини

У Харкові з-під завалів дістали тіло дитини

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 21:12
Обстріл Харкова 2 січня — з-під завалів дістали тіло дитини
Розбір завалів у Харкові. Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

У Харкові з-під завалів дістали тіло дитини. Російські окупанти атакували житлову забудову ракетами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у пʼятницю, 2 січня.

Читайте також:

Загибель дитини в Харкові

"Щойно під завалами знайдено тіло дитини", — зазначив Терехов.

За його словами, пошуково-рятувальна операція на місці російського обстрілу триває.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що йдеться про маленького хлопчика. За фактом вчинення окупантами воєнного злочину, що спричинив загибель людини, розпочато досудове розслідування.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові кількість поранених зросла до 31. Росія зруйнувала торгівельно-офісну будівлю та частину прилеглого підʼїзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російської атаки на Харків 2 січня.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
