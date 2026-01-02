Обстріл Харкова 2 січня — з-під завалів дістали тіло дитини

У Харкові з-під завалів дістали тіло дитини
У Харкові з-під завалів дістали тіло дитини. Російські окупанти атакували житлову забудову ракетами.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у пʼятницю, 2 січня.
Загибель дитини в Харкові
"Щойно під завалами знайдено тіло дитини", — зазначив Терехов.
За його словами, пошуково-рятувальна операція на місці російського обстрілу триває.
У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що йдеться про маленького хлопчика. За фактом вчинення окупантами воєнного злочину, що спричинив загибель людини, розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харкові кількість поранених зросла до 31. Росія зруйнувала торгівельно-офісну будівлю та частину прилеглого підʼїзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російської атаки на Харків 2 січня.
