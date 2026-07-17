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Главная Харьков В Харькове из-за ракетного удара РФ повреждены дома, ресторан и авто: фото

В Харькове из-за ракетного удара РФ повреждены дома, ресторан и авто: фото

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 23:49
Обстрел Харькова 17 июля — повреждены дома и автомобили, пострадали 9 человек
Поврежденное здание в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В пятницу вечером, 17 июля, россияне нанесли авиаудар по Харькову. На данный момент известно, что помимо жертв и пострадавших в городе зафиксированы повреждения.

Об этом в комментарии журналисту Новини.LIVE Евгению Пушкареву рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия атаки РФ на Харьков 17 июля

По словам Синегубова, в результате удара РФ по Шевченковскому району один человек погиб, а ещё девять человек пострадали.

"Был нанесен ракетный удар по Шевченковскому району в дорожное покрытие, по улице Клочковской, в результате чего один человек погиб на месте. Это мужчина, который находился в своем автомобиле и двигался по этой дороге. Девять человек получили ранения, среди них двое — дети. Семеро человек госпитализированы. У детей двух лет, у мальчика — острая реакция на стресс. Мальчик, которому, по предварительным данным, 7 лет, получил повреждение мягких тканей. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как среднетяжелое", — сказал глава ОВА.

Обстріл Харкова 17 липня - в авто загинула людина
Поврежденный автомобиль в результате удара со стороны РФ. Фото: Новини.LIVE

Также он сообщил, что в результате обстрела повреждены учебные заведения, административные и коммерческие здания, ресторан, гражданские автомобили и другая инфраструктура.

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Поврежденная остановка в результате удара РФ. Фото: Новини.LIVE

На данный момент на месте работают спасатели, полиция и коммунальные службы, а также продолжается обход домов для выявления людей, которые могли пострадать.

Удар по Изюму

Отметим, что ближе к вечеру россияне атаковали город Изюм Харьковской области. В результате удара КАБом пострадали три человека, но по состоянию на вечер число пострадавших возросло до 7. В частности:

  • 8-летний мальчик получил взрывные ранения, у 16-летней девушки — ранения осколками стекла. Оба госпитализированы;
  • у 13-летней девочки медики диагностировали острую стрессовую реакцию;
  • также взрывные ранения получили 40-летний и 21-летний мужчины, а также 50-летняя женщина. Они тоже госпитализированы;
  • еще одна 66-летняя женщина с острой реакцией на стресс находится под наблюдением врачей.
Обстріл Ізюма 17 липня - постраждали 7 людей
Пост Синегубова об обстреле Изюма. Фото: скриншот

Другие обстрелы

Как сообщали Новини.LIVE, 13 июля россияне попали в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате удара возник пожар.

Также мы писали, что, по словам мэра Игоря Терехова, Харьков живет под постоянной угрозой атак РФ. Несмотря на это, он отметил, что в городе восстанавливают поврежденные дома и обустраивают новые укрытия.

Харьков обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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