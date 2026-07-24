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Главная Харьков В Харькове мужчина напал на ТЦК: трое военных получили ранения

В Харькове мужчина напал на ТЦК: трое военных получили ранения

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 12:26
Нападение на сотрудников ТЦК в Харькове: трое военнослужащих получили ранения
Харьковский областной ТЦК и СП. Фото иллюстративное: kharkivoda.gov.ua

В Харькове мужчина напал на военнослужащих ТЦК и сотрудника полиции во время оповещения военнообязанных. В результате нападения трое военных получили ранения. Полицейский применил оружие и попал нападавшему в ногу. Мужчину задержали, а правоохранители возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

Напад на ТЦК у Харкові
Сообщение о нападении на ТЦК. Фото: скриншот из видео

Нападение на ТЦК

Как сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП, пострадавших военнослужащих доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь. По данным ТЦК, полицейский применил табельное огнестрельное оружие, чтобы пресечь нападение и отразить непосредственную угрозу жизни и здоровью военных. Нападавший получил ранение в ногу.

"С целью пресечения противоправных действий и предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью военнослужащих полицейский, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу", — говорится в сообщении ТЦК.

Правоохранители установили личность мужчины и задержали его. В ходе проверки выяснилось, что 21 июля возле автовокзала на Аэрокосмическом проспекте он уже угрожал совместной группе оповещения. Тогда мужчина скрылся с места происшествия.

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Расследование продолжается

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.

Другие случаи

Это не первый подобный случай в Харькове. 6 апреля во время оповещения военнообязанных гражданский мужчина напал на военнослужащих ТЦК. Один из военных получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован. После нападения мужчина скрылся, однако впоследствии его оперативно разыскали и задержали представители Национальной полиции Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, на улице Харьковских дивизий в Немишлянском районе Харькова 42-летний мужчина выстрелил в сотрудника Территориального центра комплектования и скрылся. Инцидент произошел утром 31 декабря, около 09:00, в Немишлянском районе Харькова, на улице Харьковских дивизий.

Также Новини.LIVE сообщали, что Салтовский районный суд Харькова вынес приговор сотруднику территориального центра комплектования, избившему учителя истории в мае 2025 года. Обвиняемого признали виновным в хулиганстве и назначили ему наказание.

Харьков нападение ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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