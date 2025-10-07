Видео
Україна
Работник ТЦК избил учителя в Харькове — суд вынес приговор

Работник ТЦК избил учителя в Харькове — суд вынес приговор

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 14:39
Избиение учителя работником ТЦК в Харькове — приговор суда
Заседание суда по делу избиения учителя работником ТЦК. Фото: Суспільне

Салтовский районный суд Харькова 7 октября вынес приговор работнику территориального центра комплектования, который избил учителя истории в мае 2025 года. Обвиняемого признали вины в хулиганстве и назначили наказание.

Об этом сообщает Суспільне.




Приговор для работника ТЦК, избившему учителя

Экс-работника ТЦК Сергея Воловика признали виновным и назначили ему наказание в виде ограничения свободы на срок три года. Кроме того, суд обязал его уплатить 150 тысяч гривен морального ущерба.

Потерпевший Юрий Федяй одновременно сказал, что его главная цель — показать и доказать, что он не провоцировал работников ТЦК.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку: близких, друзей, знакомых, которые мне написали — очень важно. Также хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддержали меня в социальных сетях — ваше внимание и неравнодушие дало возможность получить такой результат, который сегодня озвучил суд", — сказал учитель.

Прокурор Сергей Яковенко тоже доволен приговором. По его словам, "это грубое нарушение общественного порядка, совершенное с особой дерзостью".

Напомним, в мае 2025 года в Харькове произошла драка между работником ТЦК и учителем истории. В местном военкомате заявляли, что конфликт начался из-за провокации харьковчанина.

Игорь Терехов пообещал наказать виновных в избиении учителя и сказал, что ему оказывается юридическая помощь.

