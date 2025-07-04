Избиение учителя истории работником ТЦК в Харькове - суд допросил свидетелей

Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 4 июля, в Харькове возобновилось судебное рассмотрение резонансного дела об избиении учителя истории работником Территориального центра комплектования (ТЦК). На заседании присутствовал обвиняемый, а также состоялся допрос свидетелей.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Вероника Марченко из зала суда.

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Слушание дела проходит в открытом режиме. На судебном заседании допросили свидетелей. Также на слушания явился обвиняемый — работник ТЦК.

Во время предыдущего заседания суд исследовал письменные и электронные доказательства, однако рассмотрение дела было перенесено на сегодня, 4 июля.

Напомним, инцидент получил широкую огласку после появления видео, где представитель ТЦК применяет силу против гражданского - как впоследствии выяснилось, учителя истории.

Ранее мы рассказывали о позиции сторон по делу об избиении работником ТЦК учителя в Харькове.

Тем временем пострадавший требует от работника ТЦК компенсацию в размере 300 тысяч гривен.