У Харкові чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК
У Харкові під час заходів із оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців. Один із них отримав ножове поранення та був госпіталізований, а зловмисник наразі переховується від правоохоронців.
Про це повідомили у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Новини.LIVE.
Невідомий напав на працівників ТЦК у Харкові
Інцидент стався у понеділок, 6 квітня. За інформацією відомства, під час виконання службових обов'язків військовослужбовці зазнали нападу з боку цивільного чоловіка.
Унаслідок атаки один із військових отримав ножове поранення в живіт. Його оперативно доставили до лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу.
Після скоєного нападник утік з місця події. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення його місцеперебування.
У відомстві наголошують, що зловмисника планують оперативно затримати та притягнути до відповідальності згідно із законом.
Як раніше писали Новини.LIVE, у понеділок, 6 квітня, російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Харкову. Один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі, спричинивши займання.
Також повідомляється, що один із останніх ударів припав на навчальний заклад. Наразі всі обставини та масштаби руйнувань уточнюються відповідними службами.
