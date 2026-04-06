Головна Харків У Харкові чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК

У Харкові чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК

Дата публікації: 6 квітня 2026 16:48
Працівник ТЦК. Фото: realgazeta.com.ua

У Харкові під час заходів із оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців. Один із них отримав ножове поранення та був госпіталізований, а зловмисник наразі переховується від правоохоронців.

Про це повідомили у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Новини.LIVE.

Невідомий напав на працівників ТЦК у Харкові

Інцидент стався у понеділок, 6 квітня. За інформацією відомства, під час виконання службових обов'язків військовослужбовці зазнали нападу з боку цивільного чоловіка.

Унаслідок атаки один із військових отримав ножове поранення в живіт. Його оперативно доставили до лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу.

Після скоєного нападник утік з місця події. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення його місцеперебування.

У відомстві наголошують, що зловмисника планують оперативно затримати та притягнути до відповідальності згідно із законом.

У Харкові чоловік напав на працівників ТЦК
Повідомлення Харківського обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот з Facebook

Як раніше писали Новини.LIVE,  у понеділок, 6 квітня, російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Харкову. Один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі, спричинивши займання.

Також повідомляється, що один із останніх ударів припав на навчальний заклад. Наразі всі обставини та масштаби руйнувань уточнюються відповідними службами.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
