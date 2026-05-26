В Харькове на двух станциях закроют выходы: сроки

В Харькове 26 мая временно ограничили доступ к двум выходам в метро. Причина — ремонтные работы в подуличных переходах на станциях "Левада" и "Научная". Пассажиров просят заранее планировать маршрут и пользоваться другими выходами. Ограничения будут действовать до вечера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Закрытие на "Леваде"

На станции метро Харьковский метрополитен "Левада" временно закрыт пешеходный выход №5 в сторону улицы Маломясницкой. Ограничение будет действовать 26 мая до 22:00. В метро объяснили, что выход закрыли из-за ремонтных работ в подуличном переходе.

Ограничения на "Научной"

Также сегодня временно не работает выход №3 на станции "Научная" в сторону McDonald's. Этот выход будет закрыт для пассажиров до 17:00 из-за проведения ремонта.

Что советуют пассажирам

В метрополитене просят харьковчан и гостей города учитывать временные изменения во время поездок и пользоваться альтернативными выходами со станций.

Музыка в метро

В Харьковский метрополитен также планируют запустить музыкальное сопровождение на станциях. Первой такое нововведение могут протестировать на станции "Победа". В метро говорят, что музыка должна помочь пассажирам немного отвлечься от стресса и сделать пребывание в подземке более комфортным.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в воскресенье вечером, 26 апреля, произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.

Также Новини.LIVE писали, что харьковчане продолжают ездить в общественном транспорте бесплатно — такую практику ввели еще в начале полномасштабной войны. Как пояснил мэр Игорь Терехов, в условиях постоянных обстрелов прифронтового города транспортная система взяла на себя функции гражданской защиты.