У Харкові на двох станціях закриють виходи: терміни

У Харкові 26 травня тимчасово обмежили доступ до двох виходів у метро. Причина — ремонтні роботи у підвуличних переходах на станціях "Левада" та "Наукова". Пасажирів просять заздалегідь планувати маршрут і користуватися іншими виходами. Обмеження діятимуть до вечора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

Закриття на "Леваді"

На станції метро Харківський метрополітен "Левада" тимчасово зачинено пішохідний вихід №5 у бік вулиці Малом’ясницької. Обмеження діятиме 26 травня до 22:00. У метро пояснили, що вихід закрили через ремонтні роботи у підвуличному переході.

Обмеження на "Науковій"

Також сьогодні тимчасово не працює вихід №3 на станції "Наукова" у бік McDonald’s. Цей вихід буде закритий для пасажирів до 17:00 через проведення ремонту.

Що радять пасажирам

У метрополітені просять харків’ян та гостей міста враховувати тимчасові зміни під час поїздок і користуватися альтернативними виходами зі станцій.

Музика у метро

У Харківський метрополітен також планують запустити музичний супровід на станціях. Першою таке нововведення можуть протестувати на станції "Перемога". У метро кажуть, що музика має допомогти пасажирам трохи відволіктися від стресу та зробити перебування у підземці комфортнішим.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові у неділю ввечері, 26 квітня, стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Порушника затримали, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності.

Також Новини.LIVE писали, що харків'яни продовжують їздити у громадському транспорті безкоштовно — таку практику запровадили ще на початку повномасштабної війни. Як пояснив мер Ігор Терехов, в умовах постійних обстрілів прифронтового міста транспортна система перебрала на себе функції цивільного захисту.