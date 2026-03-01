Видео
Главная Харьков Обломки российского боевого дрона упали на территорию школы в Харькове

Обломки российского боевого дрона упали на территорию школы в Харькове

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 14:36
В Харькове обломки вражеского дрона упали на территорию школы
Обломки дрона упали на территорию школы. Фото иллюстративное: ГСЧС

На территорию школы в Киевском районе Харькова упали обломки вражеского боевого дрона. По предварительной информации, без пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

В Харьков залетел вражеский дрон

Падение обломков российского дрона на территорию школы
Скриншот сообщения мэра Харькова Игоря Терехова

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что вражеский дрон был боевой. Его обломки упали на территорию школы в Киевском районе города. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня утром, 1 марта, мы также сообщали о российской атаке дрона по общежитию в Харькове.

Также мы писали, что российские войска в течение суток 27-28 февраля нанесли удары по Харькову и нескольким районам области. Ранения получили мирные жители, среди них - дети.

Харьков обстрелы атака
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
