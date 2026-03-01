В Харькове обломки вражеского дрона упали на территорию школы

Обломки российского боевого дрона упали на территорию школы в Харькове
На территорию школы в Киевском районе Харькова упали обломки вражеского боевого дрона. По предварительной информации, без пострадавших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
В Харьков залетел вражеский дрон
Мэр города Игорь Терехов уточнил, что вражеский дрон был боевой. Его обломки упали на территорию школы в Киевском районе города. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сегодня утром, 1 марта, мы также сообщали о российской атаке дрона по общежитию в Харькове.
Также мы писали, что российские войска в течение суток 27-28 февраля нанесли удары по Харькову и нескольким районам области. Ранения получили мирные жители, среди них - дети.
Читайте Новини.LIVE!