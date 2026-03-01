Россияне ударили дроном по общежитию в Харькове — какие последствия

Спасатели тушат пожар на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне снова обстреляли Харьков. В воскресенье, 1 марта, Шевченковский район города атаковали дроном. Удар пришелся по одному из общежитий.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

Последствия удара по общежитию в Харькове

Как отметил Терехов, оккупанты атаковали Шевченковский район города. Вражеский беспилотник ударил по общежитию.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Из-за обстрела на месте удара возник пожар. Сейчас из помещения эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сегодня утром мэр города также сообщал об угрозе применения вражеского БпЛА "Молния" в Харькове. После этого был зафиксирован удар по Салтовскому району. Известно о "прилете" в парке, из-за чего возникли повреждения.

В домах вокруг ударной волной выбило окна. Пострадавших из-за атаки нет. Позже Терехов сообщил о еще одном попадании в этом же районе.

Последние удары по Харькову и области

Россияне в течение суток нанесли несколько ударов по Харькову и районам области. Ранения получили шесть человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девочка.

В пятницу, 27 февраля, БпЛА "Молния" ударил по территории одного из учебных заведений в Харькове. Это произошло в Новобаварском районе города.

Кроме того, под обстрел на Харьковщине попал украинский волонтер и телеведущий Денис Христов. Во время эвакуации людей в селе Гусинка Купянского района он получил ранения.