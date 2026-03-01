Россияне ударили дроном по общежитию в Харькове — какие последствия

Россияне ударили дроном по общежитию в Харькове — что известно
Россияне снова обстреляли Харьков. В воскресенье, 1 марта, Шевченковский район города атаковали дроном. Удар пришелся по одному из общежитий.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.
Последствия удара по общежитию в Харькове
Как отметил Терехов, оккупанты атаковали Шевченковский район города. Вражеский беспилотник ударил по общежитию.
Из-за обстрела на месте удара возник пожар. Сейчас из помещения эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока не поступало.
Сегодня утром мэр города также сообщал об угрозе применения вражеского БпЛА "Молния" в Харькове. После этого был зафиксирован удар по Салтовскому району. Известно о "прилете" в парке, из-за чего возникли повреждения.
В домах вокруг ударной волной выбило окна. Пострадавших из-за атаки нет. Позже Терехов сообщил о еще одном попадании в этом же районе.
Последние удары по Харькову и области
Россияне в течение суток нанесли несколько ударов по Харькову и районам области. Ранения получили шесть человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девочка.
В пятницу, 27 февраля, БпЛА "Молния" ударил по территории одного из учебных заведений в Харькове. Это произошло в Новобаварском районе города.
Кроме того, под обстрел на Харьковщине попал украинский волонтер и телеведущий Денис Христов. Во время эвакуации людей в селе Гусинка Купянского района он получил ранения.
