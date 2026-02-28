Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харьковской области из-за обстрелов пострадали гражданские

В Харьковской области из-за обстрелов пострадали гражданские

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 14:56
РФ атаковала Харьковскую область 27-28 февраля — какие последствия
Разрушенный дом. Фото: полиция Харьковской области

Российские войска в течение суток нанесли удары по Харькову и нескольким районам области. Ранения получили мирные жители, среди них — дети.

Об этом рассказали в полиции Харьковской области, сообщает Новости.LIVE .

Удары получили Харьков и пять районов области

В течение 27-28 февраля войска РФ обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов. По данным полиции, оккупанты применяли беспилотники разных типов, РСЗО и управляемые авиабомбы.

Реклама
Читайте также:

В Харькове зафиксировано попадание в Основянском и Новобаварском районах.

Пожар в доме после обстрела
Спасатели тушат пожар. Фото: полиция Харьковской области

В селе Верхняя Роганка Харьковского района в результате удара пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. У пострадавших острая реакция на стресс. В доме семьи возник пожар.

Попадание FPV по машине в Харьковской области
Разбитая машина из-за удара дрона. Фото: полиция Харьковской области

В селе Большие Хутора FPV-дрон атаковал автомобиль — ранение получил 54-летний мужчина. Также беспилотники повредили карету скорой помощи в Грушевке Купянского района и два служебных автомобиля полицейских. Обошлось без пострадавших.

Повреждение зафиксировано в Золочеве, Шевченковском, Голубовке, Белом Колодце, Заречном, Изюме и Осколе. В частности, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, автомобили и линии электропередач. В Шестаково беспилотники ударили по агропредприятию — поврежден коровник и молочный блок. Ранения получили восемь голов крупного рогатого скота.

Полиция рассказала о последствиях атак на Харьковщину
Скриншот сообщения полиции Харьковской области

За сутки полицейские провели 25 осмотров мест происшествия и открыли 18 уголовных производств по фактам военных преступлений.

С начала полномасштабного вторжения в области зарегистрировано более 28 тысяч военных преступлений.

В полиции напомнили, что жители опасных районов могут обратиться за помощью для эвакуации по номеру 102.

Вчера, 27 февраля, российский дрон упал на территории одного из учебных заведений в Харькове.

Ранее мы писали, что РФ атаковала ферму в Харьковской области. Погибли около 100 свиней.

Также сообщалось, что украинский волонтер и телеведущий Денис Христов попал под российские обстрелы в Харьковской области.

война Харьков атака пострадавшие
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации