РФ атаковала Харьковскую область 27-28 февраля — какие последствия

Разрушенный дом. Фото: полиция Харьковской области

Российские войска в течение суток нанесли удары по Харькову и нескольким районам области. Ранения получили мирные жители, среди них — дети.



Об этом рассказали в полиции Харьковской области, сообщает Новости.LIVE .

Удары получили Харьков и пять районов области

В течение 27-28 февраля войска РФ обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов. По данным полиции, оккупанты применяли беспилотники разных типов, РСЗО и управляемые авиабомбы.

В Харькове зафиксировано попадание в Основянском и Новобаварском районах.

Спасатели тушат пожар. Фото: полиция Харьковской области

В селе Верхняя Роганка Харьковского района в результате удара пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. У пострадавших острая реакция на стресс. В доме семьи возник пожар.

Разбитая машина из-за удара дрона. Фото: полиция Харьковской области

В селе Большие Хутора FPV-дрон атаковал автомобиль — ранение получил 54-летний мужчина. Также беспилотники повредили карету скорой помощи в Грушевке Купянского района и два служебных автомобиля полицейских. Обошлось без пострадавших.

Повреждение зафиксировано в Золочеве, Шевченковском, Голубовке, Белом Колодце, Заречном, Изюме и Осколе. В частности, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, автомобили и линии электропередач. В Шестаково беспилотники ударили по агропредприятию — поврежден коровник и молочный блок. Ранения получили восемь голов крупного рогатого скота.

Скриншот сообщения полиции Харьковской области

За сутки полицейские провели 25 осмотров мест происшествия и открыли 18 уголовных производств по фактам военных преступлений.

С начала полномасштабного вторжения в области зарегистрировано более 28 тысяч военных преступлений.

В полиции напомнили, что жители опасных районов могут обратиться за помощью для эвакуации по номеру 102.



