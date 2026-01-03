Обстрел Харькова 2 января - ночью спасатели нашли тело женщины

Последствия удара РФ по Харькову. Фото: t.me/dsns_telegram

Россияне в пятницу, 2 января, атаковали Харьков ракетами "Искандер". Ночью спасатели нашли под завалами разрушенного дома еще одно тело, и это уже второе.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

"Под завалами разрушенного дома найдено еще одно тело: по предварительной информации — женское", — написал Терехов уже ночью, 3 января.

Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что предварительно, это может быть мать погибшего мальчика.

Напомним, что вчера днем, 2 января, РФ нанесла ракетные удары по Харькову. В результате обстрела были разрушены здания торгового центра и часть прилегающего подъезда четырехэтажного многоквартирного дома. Вечером было известно, что количество раненых возросло до 31.

Кроме того, в тот же вечер из-под завалов достали тело ребенка.