В Харькове под завалами дома нашли еще одно тело

В Харькове под завалами дома нашли еще одно тело

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 02:30
Обстрел Харькова 2 января - ночью спасатели нашли тело женщины
Последствия удара РФ по Харькову. Фото: t.me/dsns_telegram

Россияне в пятницу, 2 января, атаковали Харьков ракетами "Искандер". Ночью спасатели нашли под завалами разрушенного дома еще одно тело, и это уже второе.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Очередные последствия после удара РФ по Харькову 2 января

"Под завалами разрушенного дома найдено еще одно тело: по предварительной информации — женское", — написал Терехов уже ночью, 3 января.

Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что предварительно, это может быть мать погибшего мальчика.

Напомним, что вчера днем, 2 января, РФ нанесла ракетные удары по Харькову. В результате обстрела были разрушены здания торгового центра и часть прилегающего подъезда четырехэтажного многоквартирного дома. Вечером было известно, что количество раненых возросло до 31.

Кроме того, в тот же вечер из-под завалов достали тело ребенка.

Харьков обстрелы жертва ракетный удар погибшие разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
