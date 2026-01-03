Відео
У Харкові під завалами будинку знайшли ще одне тіло

У Харкові під завалами будинку знайшли ще одне тіло

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 02:30
Обстріл Харкова 2 січня - вночі рятувальники знайшли тіло жінки
Наслідки удару РФ по Харкову. Фото: t.me/dsns_telegram

Росіяни у п'ятницю, 2 січня, атакували Харків ракетами "Іскандер". Вночі рятувальники знайшли під завалами зруйнованого будинку ще одне тіло, і це вже друге.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Чергові наслідки після удару РФ по Харкову 2 січня

"Під завалами зруйнованого будинку знайдено ще одне тіло: за попередньою інформацією — жіноче", — написав Терехов вже вночі, 3 січня.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Тим часом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що попередньо, це може бути мати загиблого хлопчика.

Нагадаємо, що вчора вдень, 2 січня, РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу було зруйновано будівлі торгівельного центру та частину прилеглого під'їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. Ввечері було відомо, що кількість поранених зросла до 31.

Окрім того, того ж вечора з-під завалів дістали тіло дитини.

Харків обстріли жертва ракетний удар загиблі руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
