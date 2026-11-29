Женщина идет по улице во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области 30 ноября будут проводиться почасовые отключения электроэнергии. Ограничения коснутся всех шести категорий потребителей, а для промышленности и бизнеса в течение дня будут действовать отдельные графики ограничения мощности.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго, передает Новини.LIVE.

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Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Как будут отключать свет в Харьковской области 30 ноября

В понедельник, 30 ноября, в Харьковской области в течение суток будут действовать графики почасовых отключений. Такое решение принято из-за сложной ситуации в энергосистеме.

По информации «Харьковоблэнерго», электроэнергию будут отключать по следующим графикам:

1.1 и 1.2: с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00, с 18:30 до 20:00 и с 22:00 до 24:00.

с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00, с 18:30 до 20:00 и с 22:00 до 24:00. 2.1: с 11:30 до 15:00 и с 18:30 до 24:00.

с 11:30 до 15:00 и с 18:30 до 24:00. 2.2: с 08:00 до 15:00, с 18:30 до 20:00 и с 22:00 до 24:00.

с 08:00 до 15:00, с 18:30 до 20:00 и с 22:00 до 24:00. 3.1: с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 20:00.

с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 20:00. 3.2: с 04:30 до 08:00, с 15:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00.

с 04:30 до 08:00, с 15:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00. 4.1: с 06:00 до 08:00, с 11:30 до 13:00 и с 15:00 до 18:30.

с 06:00 до 08:00, с 11:30 до 13:00 и с 15:00 до 18:30. 4.2: с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 18:30.

с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 18:30. 5.1: с 08:00 до 11:30, с 15:00 до 18:30 и с 20:00 до 22:00.

с 08:00 до 11:30, с 15:00 до 18:30 и с 20:00 до 22:00. 5.2: с 08:00 до 11:30, с 13:00 до 18:30 и с 20:00 до 22:00.

с 08:00 до 11:30, с 13:00 до 18:30 и с 20:00 до 22:00. 6.1: с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30, с 13:00 до 18:30 и с 20:00 до 22:00.

с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30, с 13:00 до 18:30 и с 20:00 до 22:00. 6.2: с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30, с 13:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00.

Какие ограничения будут действовать для бизнеса

Для промышленных потребителей и бизнеса 30 ноября также введут графики ограничения мощности. Они будут действовать в течение всего суток — с 00:00 до 24:00.

В Харьковоблэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах компании.

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