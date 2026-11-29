Жінка йде вулицею під час вимкнень світла. Фото: Новини.LIVE

У Харківській області 30 листопада застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження торкнуться всіх шести черг споживачів, а для промисловості та бізнесу протягом дня діятимуть окремі графіки обмеження потужності.

Про це повідомили в Харківобленерго, інформує Новини.LIVE.

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Допис Харківобленерго. Фото: скриншот

Як вимикатимуть світло на Харківщині 30 листопада

У понеділок, 30 листопада, у Харківській області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію в енергосистемі.

За інформацією Харківобленерго, електроенергію вимикатимуть за такими графіками:

1.1 та 1.2: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00, з 18:30 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00, з 18:30 до 20:00 та з 22:00 до 24:00. 2.1: з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 24:00.

з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 24:00. 2.2: з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 20:00 та з 22:00 до 24:00. 3.1: з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00.

з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00. 3.2: з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00. 4.1: з 06:00 до 08:00, з 11:30 до 13:00 та з 15:00 до 18:30.

з 06:00 до 08:00, з 11:30 до 13:00 та з 15:00 до 18:30. 4.2: з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.

з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30. 5.1: з 08:00 до 11:30, з 15:00 до 18:30 та з 20:00 до 22:00.

з 08:00 до 11:30, з 15:00 до 18:30 та з 20:00 до 22:00. 5.2: з 08:00 до 11:30, з 13:00 до 18:30 та з 20:00 до 22:00.

з 08:00 до 11:30, з 13:00 до 18:30 та з 20:00 до 22:00. 6.1: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30, з 13:00 до 18:30 та з 20:00 до 22:00.

з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30, з 13:00 до 18:30 та з 20:00 до 22:00. 6.2: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30, з 13:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00.

Які обмеження діятимуть для бізнесу

Для промислових споживачів і бізнесу 30 листопада також запровадять графіки обмеження потужності. Вони діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.

В Харківобленерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

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