Взрыв в Харькове 21 ноября - РФ ударила дроном по Слободскому району

В Харькове прогремел взрыв — РФ ударила по городу дроном
Россияне в ночь на 21 ноября атаковали Харьков дронами. В частности, в городе зафиксирован по меньшей мере один удар по одному из районов, а именно — Слободскому.
Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно об атаке РФ на Харьков в ночь на 21 ноября
"Зафиксирован удар беспилотника по Слободскому району. Тип дрона и последствия его попадания уточняются", — написал Терехов в 01:16.
Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что в направлении Харькова с юга летит ударный беспилотник.
Обновлено в 01:27
"По информации нашего Ситуационного центра, тип БпЛА — "Гербера". К счастью, без повреждений и без пострадавших", — уточнил мэр.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. Вследствие обстрела были повреждены дома и пострадали люди.
Также мы писали, что через некоторое время стало известно, что во время этой же атаки враг ударил по супермаркету "Сильпо". Здание было разрушено.
