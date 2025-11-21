Вибух у Харкові 21 листопада - РФ вдарила дроном по Слобідському району

Термінова новина

Росіяни в ніч проти 21 листопада атакували Харків дронами. Зокрема, у місті зафіксовано щонайменше один удар по одному з районів, а саме - Слобідському.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"Зафіксовано удар безпілотника по Слобідському району. Тип дрону та наслідки його влучання уточнюються", — написав Терехов о 01:16.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що в напрямку Харкова з півдня летить ударний безпілотник.

Новина доповнюється...