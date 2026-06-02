В Харькове прогремели взрывы: россияне атакуют БпЛА

В Харькове прогремели взрывы: россияне атакуют БпЛА

Дата публикации 2 июня 2026 00:58
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. В городе раздавались мощные взрывы. Зафиксировано попадание дрона по промзоне Основянского района.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

В ночь на 2 июня российские оккупанты дронами атаковали Харьков. Местные жители слышали взрывы. По предварительной информации, зафиксировано попадание БпЛА по промзоне Основянского района.

Около 00:50 Воздушные силы ВСУ писали о движении группы вражеских дронов на Харьков с севера.

Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил о первых последствиях атаки:

"Попадание вражеского дрона по промзоне Основянского района. Детали выясняем. Пока — без пострадавших".

Позже Терехов добавил, что еще одно попадание зафиксировано в Слободском районе Харькова.

Скриншот сообщения Терехова/Telegram
Скриншот сообщения Терехова/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в мае Харьков подвергся почти сотне атак со стороны российских войск с применением дронов, ракет и другого вооружения. В результате обстрелов пострадали 88 человек, среди них 15 детей, один человек погиб. В целом воздушные тревоги в городе продолжались более 16 суток, что свидетельствует о постоянном уровне угрозы для региона.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков и населенные пункты области, попав по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов ранения получили девять человек, среди них жители Харькова, Богодухова и окрестных сел. В городе зафиксировано несколько попаданий, которые повлекли за собой разрушение домов, гаражей и повреждение автомобилей.

