У Харкові пролунали вибухи: росіяни атакують БпЛА

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ.

У ніч проти 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. У місті лунали потужні вибухи. Зафіксовано влучання дрона по промзоні Основʼянського району.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Росіяни атакували Харків: лунали потужні вибухи

Близько 00:50 Повітряні сили ЗСУ писали про рух групи ворожих дронів на Харків з півночі.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив про перші наслідки атаки:

"Влучання ворожого дрону по промзоні Основʼянського району. Деталі зʼясовуємо. Наразі — без постраждалих".

Згодом Терехов додав, що ще одне влучання зафіксовано у Слобідському районі Харкова.

Скриншот повідомлення Терехова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у травні Харків зазнав майже сотні атак з боку російських військ із застосуванням дронів, ракет та іншого озброєння. Унаслідок обстрілів постраждали 88 людей, серед них 15 дітей, одна людина загинула. Загалом повітряні тривоги в місті тривали понад 16 діб, що свідчить про постійний рівень загрози для регіону.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 1 червня російські безпілотники атакували Харків та населені пункти області, влучивши по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів поранення отримали дев’ятеро людей, серед них мешканці Харкова, Богодухова та навколишніх сіл. У місті зафіксовано кілька влучань, які спричинили руйнування будинків, гаражів та пошкодження автомобілів.