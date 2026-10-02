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Главная Харьков В Харькове простились с депутатом горсовета Александром Лобановским

В Харькове простились с депутатом горсовета Александром Лобановским

Ua ru
2 октября 2026 23:00
Репортаж
В Харькове состоялась церемония прощания с Александром Лобановским
Церемония прощания с депутатом горсовета Александром Лобановским. Фото: кадр из видео

В Харькове проводили в последний путь депутата городского совета Александра Лобановского, погибшего в ДТП на трассе Киев — Одесса. Проститься с ним пришли родные, близкие, друзья и коллеги, в том числе — мэр Харькова Игорь Терехов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Церемония прощания с Александром Лобановским

Александр Лобановский погиб 29 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев — Одесса. Ему был 61 год. На церемонии прощания присутствовал мэр Харькова Игорь Терехов, который много лет дружил с Лобановским.

"Он умел дружить, он помогал, помогал очень многим людям, которые обращались к нему и не обращались к нему", — сказал Терехов.

У Харкові попрощалися з депутатом міськради Олександром Лобановським - фото 1
Мэр Харькова Игорь Терехов на церемонии прощания с Александром Лобановским. Фото: Кадр из видео

Чем занимался Александр Лобановский

Лобановский был почетным гражданином Харькова и депутатом Харьковского городского совета. Также он занимал должность директора по развитию ООО "УКР-ТРЕЙД". При его участии в Харькове была создана сеть супермаркетов "Класс", которая стала известной среди местных жителей.

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В ДТП, в котором погиб Лобановский, в общей сложности погибли два человека. Еще двое получили травмы.

Новости Харькова

Мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов эксклюзивно сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко, что в Харькове устанавливают новые укрытия из-за усиления атак со стороны РФ. Уже приобретены три укрытия, а в ближайшее время дополнительные защитные сооружения планируется установить в наиболее опасных районах.

Новини.LIVE сообщали, что он также заявил — из-за усиления российских атак Харьков может столкнуться со сложным отопительным сезоном. Удары по городу и другим населённым пунктам происходят волнами, а в последнее время их интенсивность возросла в преддверии начала отопительного периода.

ДТП Харьков Игорь Терехов похороны церемония
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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