Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові попрощалися з депутатом міськради Олександром Лобановським

У Харкові попрощалися з депутатом міськради Олександром Лобановським

Ua ru
2 жовтня 2026 23:00
Репортаж
У Харкові пройшла церемонія прощання з Олександром Лобановським
Церемонія прощання з депутатом міськради Олександром Лобановським. Фото: кадр із відео

У Харкові провели в останню путь депутата міської ради Олександра Лобановського, який загинув у ДТП на трасі Київ — Одеса. Попрощатися з ним прийшли рідні, близькі, друзі та колеги, серед них — міський голова Харкова Ігор Терехов.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Реклама

Церемонія прощання з Олександром Лобановським

Олександр Лобановський загинув 29 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ — Одеса. Йому був 61 рік. На церемонії прощання був присутній мер Харкова Ігор Терехов, який багато років товаришував із Лобановським.

"Він вмів дружити, він допомагав, допомагав дуже багатьом людям, які й звертались до нього, і не зверталися до нього", — сказав Терехов.

У Харкові попрощалися з депутатом міськради Олександром Лобановським - фото 1
Міський голова Харкова Ігор Терехов на церемонії прощання з Олександром Лобановським. Фото: Кадр із відео

Чим займався Олександр Лобановський

Лобановський був почесним громадянином Харкова та депутатом Харківської міської ради. Також він обіймав посаду директора з розвитку ТОВ "УКР-ТРЕЙД". За його участі в Харкові створили мережу супермаркетів "Клас", яка стала відомою серед місцевих жителів.

Читайте також:

У ДТП, в якій загинув Лобановський, загалом загинули двоє людей. Ще двоє людей отримали травми.

Новини Харкова

Ми писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов ексклюзивно повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко, що у Харкові встановлюють нові укриття через посилення атак РФ. Вже придбали три укриття, а найближчим часом додаткові захисні споруди планують встановити в найбільш небезпечних районах.

Новини.LIVE інформували, що також він заявив, що через посилення російських атак Харків може зіткнутися зі складним опалювальним сезоном. Удари по місту та інших населених пунктах відбуваються хвилеподібно, а останнім часом їхня інтенсивність зросла напередодні початку опалювального періоду.

ДТП Харків Ігор Терехов похорон церемонія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації