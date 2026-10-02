У Харкові пройшла церемонія прощання з Олександром Лобановським

Церемонія прощання з депутатом міськради Олександром Лобановським. Фото: кадр із відео

У Харкові провели в останню путь депутата міської ради Олександра Лобановського, який загинув у ДТП на трасі Київ — Одеса. Попрощатися з ним прийшли рідні, близькі, друзі та колеги, серед них — міський голова Харкова Ігор Терехов.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Церемонія прощання з Олександром Лобановським

Олександр Лобановський загинув 29 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ — Одеса. Йому був 61 рік. На церемонії прощання був присутній мер Харкова Ігор Терехов, який багато років товаришував із Лобановським.

"Він вмів дружити, він допомагав, допомагав дуже багатьом людям, які й звертались до нього, і не зверталися до нього", — сказав Терехов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов на церемонії прощання з Олександром Лобановським. Фото: Кадр із відео

Чим займався Олександр Лобановський

Лобановський був почесним громадянином Харкова та депутатом Харківської міської ради. Також він обіймав посаду директора з розвитку ТОВ "УКР-ТРЕЙД". За його участі в Харкові створили мережу супермаркетів "Клас", яка стала відомою серед місцевих жителів.

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У ДТП, в якій загинув Лобановський, загалом загинули двоє людей. Ще двоє людей отримали травми.

Новини Харкова

Ми писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов ексклюзивно повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко, що у Харкові встановлюють нові укриття через посилення атак РФ. Вже придбали три укриття, а найближчим часом додаткові захисні споруди планують встановити в найбільш небезпечних районах.

Новини.LIVE інформували, що також він заявив, що через посилення російських атак Харків може зіткнутися зі складним опалювальним сезоном. Удари по місту та інших населених пунктах відбуваються хвилеподібно, а останнім часом їхня інтенсивність зросла напередодні початку опалювального періоду.