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Главная Харьков Ущерб на 600 тысяч: в Харькове разоблачили чиновников КП

Ущерб на 600 тысяч: в Харькове разоблачили чиновников КП

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 12:10
Должностных лиц КП в Харькове подозревают в нанесении ущерба на сумму 600 тыс.
Задержание должностного лица. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харькове двум должностным лицам коммунального предприятия было предъявлено подозрение в связи с возможными нарушениями при реализации проекта по модернизации систем отопления. Их действия нанесли государству ущерб на сумму свыше 600 тысяч гривен. Фигурантами дела стали главный бухгалтер и генеральный директор предприятия. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Детали дела

Следователи установили, что в 2023 году коммунальное предприятие заключило договор с частной компанией на установку блочно-модульных тепловых пунктов в жилых домах Харькова. По версии правоохранителей, 54-летняя главная бухгалтер предприятия перечислила средства подрядной организации вопреки условиям заключенного договора. Женщина имела право распоряжаться счетами и подписывать финансовые документы, поэтому ее действия, как считает следствие, привели к неправомерному использованию бюджетных средств.

Подозрения в адрес должностных лиц

Главной бухгалтерше сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы. Также подозрение было предъявлено 47-летнему генеральному директору коммунального предприятия. По данным следствия, он не обеспечил надлежащий контроль за финансовой и договорной дисциплиной, а также за работой подчиненных.

Что грозит

Чиновника подозревают в служебной халатности. Если его вину докажут в суде, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники СБУ, а процессуальное руководство обеспечивает Слободская окружная прокуратура Харькова.

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Другие задержания

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении депутату районного совета и руководителю строительной компании. По данным следствия, во время полномасштабной войны он вывез оборудование для реконструкции очистных сооружений в Валках, объяснив это необходимостью сохранить имущество от возможных обстрелов.

Впрочем, как утверждают следователи, вместо безопасного региона техника стоимостью более 14,5 миллиона гривен оказалась на частной территории в Богодуховском районе. Когда коммунальное предприятие потребовало вернуть оборудование, подозреваемый заявил, что оно якобы было уничтожено из-за войны. Его подозревают в присвоении имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители разоблачили бывшего полицейского из Лозовой. Он предлагал оформить фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации. «Услуга» стоила 10 тысяч долларов. Мужчину задержали и поместили под стражу.

Также Новини.LIVE писали, что правоохранители сообщили о подозрении бывшему депутату городского совета Харькова. По версии следствия, он распространял пророссийские нарративы и годами уклонялся от обязательного декларирования доходов.

Харьков деньги задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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