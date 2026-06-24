Посадовців КП у Харкові підозрюють у збитках на 600 тис

Затримання посадовця. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харкові двом посадовцям комунального підприємства повідомили про підозру через можливі порушення під час реалізації проєкту з модернізації систем опалення. Через їхні дії державі завдали збитків на понад 600 тисяч гривень. Фігурантами справи стали головна бухгалтерка та генеральний директор підприємства. Наразі триває досудове розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Деталі справи

Слідчі встановили, що у 2023 році комунальне підприємство уклало договір із приватною компанією на встановлення блочно-модульних теплових пунктів у житлових будинках Харкова. За версією правоохоронців, 54-річна головна бухгалтерка підприємства перерахувала кошти підрядній організації всупереч умовам укладеного договору. Жінка мала право розпоряджатися рахунками та підписувати фінансові документи, тому її дії, як вважає слідство, призвели до неправомірного використання бюджетних грошей.

Підозри посадовцям

Головній бухгалтерці повідомили про підозру за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Санкція передбачає до шести років позбавлення волі. Також підозру отримав 47-річний генеральний директор комунального підприємства. За даними слідства, він не забезпечив належного контролю за фінансовою та договірною дисципліною, а також роботою підлеглих.

Що загрожує

Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Якщо його провину доведуть у суді, йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники СБУ, а процесуальне керівництво забезпечує Слобідська окружна прокуратура Харкова.

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Інші затримання

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру депутату районної ради та керівнику будівельної компанії. За даними слідства, під час повномасштабної війни він вивіз обладнання для реконструкції очисних споруд у Валках, пояснивши це необхідністю зберегти майно від можливих обстрілів.

Втім, як стверджують слідчі, замість безпечного регіону техніка вартістю понад 14,5 мільйона гривень опинилася на приватній території в Богодухівському районі. Коли комунальне підприємство вимагало повернути обладнання, підозрюваний заявив, що воно нібито було знищене через війну. Його підозрюють у привласненні майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили колишнього поліцейського з Лозової. Він пропонував оформлення фіктивної інвалідності для відстрочки від мобілізації. "Послуга" коштувала 10 тисяч доларів. Чоловіка затримали та взяли під варту.

Також Новини.LIVE писали, що правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату міської ради Харкова. За версією слідства, поширював проросійські наративи та роками ухилявся від обов'язкового декларування доходів.