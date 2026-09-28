Атака на Харьков: 24 пострадавших, поврежден дом

Службы экстренной помощи на месте атаки. Фото: Харьковская ОВА

В Салтовском районе Харькова в результате вражеской атаки 28 сентября пострадали 24 человека. Среди них были дети, двое из которых — 12-летний и 8-летний мальчики — были госпитализированы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

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В результате атаки пострадали взрослые и дети

По данным ОВА, шестеро детей получили медицинскую помощь на месте.

Повреждено многоэтажное здание. Фото: Харьковская ОВА

Речь идет о 3-летней девочке, 9-летнем мальчике, 7-летней девочке, двух 10-летних мальчиках и 15-летней девочке.

Поврежден многоэтажный жилой дом. Фото: Харьковская ОВА

Попадание зафиксировали в многоквартирном жилом доме. В результате удара были разрушены второй и третий этажи здания.

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Поврежден автомобиль. Фото: Харьковская ОГА

На месте работают подразделения ГСЧС, медики и полицейские. Экстренные службы продолжают работу на месте попадания.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 сентября российские войска атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате удара были повреждены как минимум один многоквартирный дом и ряд других зданий, есть пострадавшие.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября во время ночной атаки на Харьков российские войска повредили Государственный биотехнологический университет. В лабораторном корпусе были выбиты окна на первом и втором этажах, повреждены вход и учебные помещения, а сотрудники, находившиеся в здании, не пострадали.