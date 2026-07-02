В Харькове россияне ударили по авто, в котором находилась семья с ребенком

Последствия российского обстрела АЗС в Харькове 2 июля. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты в четверг, 2 июля, атаковали автозаправочную станцию в Харькове. В частности, противник нанес удар по автомобилю, в котором находилась семья с ребенком.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

Российский обстрел Харькова 2 июля

Начальник департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких сообщил, что в 17:40 противник нанес удар по Киевскому району. Попадание пришлось на АЗС.

Последствия российского обстрела АЗС в Харькове 2 июля. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Один из автомобилей заправлялся, а в нем находилась семья — мужчина, женщина и ребёнок. Дрон попал непосредственно в этот автомобиль, произошел пожар", — рассказал он.

Удар России по АЗС в Харькове. Фото: Новости.LIVE/Вероника Марченко

Семья была госпитализирована в медицинское учреждение с осколочными ранениями.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую ОВА, 2 июля Россия нанесла удары КАБами и ударными дронами по Харьковской области. В результате атаки есть погибший и раненые.

А мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что июнь этого года стал одним из самых тяжелых месяцев для города с начала большой войны. Всего за 30 дней город пережил 142 атаки.