Російський удар по Харкову 2 січня — кількість поранених зросла

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу ракетами у пʼятницю, 2 січня. Наразі відомо про 31 постраждалого, серед яких немовля.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Російський удар по Харкову 2 січня

У місті наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Загалом було врятовано 12 людей.

Розбір завалів у Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці російського обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Окупанти зруйнували торгівельно-офісну будівлю та частину прилеглого підʼїзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Обстріл Харкова 2 січня. Фото: ДСНС

"На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

На російську атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський, який наголосив, що Росія щодня робить усе, щоб війна тривала.