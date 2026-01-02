Російський удар по Харкову 2 січня — кількість поранених зросла

У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу ракетами у пʼятницю, 2 січня. Наразі відомо про 31 постраждалого, серед яких немовля.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Російський удар по Харкову 2 січня
У місті наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Загалом було врятовано 12 людей.
Окупанти зруйнували торгівельно-офісну будівлю та частину прилеглого підʼїзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.
"На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста", — йдеться у повідомленні.
На російську атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський, який наголосив, що Росія щодня робить усе, щоб війна тривала.
