Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 19:41
Російський удар по Харкову 2 січня — кількість поранених зросла
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу ракетами у пʼятницю, 2 січня. Наразі відомо про 31 постраждалого, серед яких немовля.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Російський удар по Харкову 2 січня

У місті наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Загалом було врятовано 12 людей.

Російський удар по Харкову 2 січня
Розбір завалів у Харкові. Фото: ДСНС
Обстріл Харкова 2 січня
Рятувальники на місці російського обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Окупанти зруйнували торгівельно-офісну будівлю та частину прилеглого підʼїзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Російська атака на Харків 2 січня
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
Обстріл Харкова 2 січня
Обстріл Харкова 2 січня. Фото: ДСНС

"На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Харкова 2 січня.

На російську атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський, який наголосив, що Росія щодня робить усе, щоб війна тривала.

війна Харків ДСНС обстріли окупанти поранення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації