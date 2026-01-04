Обстрел Харькова 2 января — число жертв снова возросло

Последствия российского обстрела Харькова 2 января. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

В Харькове снова возросло количество жертв после российского обстрела 2 января. Под завалами обнаружили еще один фрагмент тела.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в воскресенье, 4 января.

Погибшие в результате обстрела Харькова 2 января

"На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела", — рассказал Терехов.

Количество погибших в результате российской атаки на город возросло до пяти.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 4 января спасатели обнаружили фрагменты тела четвертой жертвы в результате российского обстрела Харькова 2 января.

А вечером, 3 января, под завалами нашли еще одно тело. Несколько человек до сих пор считаются без вести пропавшими.