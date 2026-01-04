Відео
Головна Харків У Харкові знову зросла кількість жертв після атаки РФ 2 січня

У Харкові знову зросла кількість жертв після атаки РФ 2 січня

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 14:10
Обстріл Харкова 2 січня — кількість жертв знову зросла
Наслідки російського обстрілу Харкова 2 січня. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

У Харкові знову зросла кількість жертв після російського обстрілу 2 січня. Під завалами виявили ще один фрагмент тіла.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 4 січня.

Читайте також:

Загиблі внаслідок обстрілу Харкова 2 січня

"На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла", — розповів Терехов.

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на місто зросла до пʼяти.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 січня рятувальники виявили фрагменти тіла четвертої жертви внаслідок російського обстрілу Харкова 2 січня.

А ввечері, 3 січня, під завалами знайшли ще одне тіло. Декілька людей досі вважаються безвісти зниклими.

Харків обстріли Ігор Терехов окупанти рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
