Обстріл Харкова 2 січня — кількість жертв знову зросла

У Харкові знову зросла кількість жертв після атаки РФ 2 січня
Дата публікації: 4 січня 2026 14:10
Наслідки російського обстрілу Харкова 2 січня. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi
У Харкові знову зросла кількість жертв після російського обстрілу 2 січня. Під завалами виявили ще один фрагмент тіла.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 4 січня.
Загиблі внаслідок обстрілу Харкова 2 січня
"На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла", — розповів Терехов.
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на місто зросла до пʼяти.
Нагадаємо, 4 січня рятувальники виявили фрагменти тіла четвертої жертви внаслідок російського обстрілу Харкова 2 січня.
А ввечері, 3 січня, під завалами знайшли ще одне тіло. Декілька людей досі вважаються безвісти зниклими.
