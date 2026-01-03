Видео
Главная Харьков Удар России по Харькову — на месте атаки нашли еще одно тело

Удар России по Харькову — на месте атаки нашли еще одно тело

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 21:57
Российский обстрел Харькова 2 января — число погибших снова возросло
Разбор завалов в Харькове. Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

В Харькове возросло количество погибших в результате российского удара по жилым застройкам 2 января. Известно, что оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в субботу, 3 января.

Читайте также:

Российский обстрел Харькова 2 января

"По информации нашего Ситуационного центра, на месте вчерашних взрывов найдены фрагменты тела еще одного человека", — рассказал Терехов.

Розбір завалів у Харкові
Разбор завалов в Харькове после обстрела 2 января. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас спасательно-поисковая операция продолжается.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Информацию о фрагментах тела человека под завалами подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Количество погибших на сейчас достигло трех человек", — написал он.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в настоящее время личность погибшего устанавливается. Кроме того, еще четыре человека считаются без вести пропавшими.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 2 января убили в Харькове женщину и маленького мальчика.

А Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Харькова.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
