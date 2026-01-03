Российский обстрел Харькова 2 января — число погибших снова возросло

Удар России по Харькову — на месте атаки нашли еще одно тело
В Харькове возросло количество погибших в результате российского удара по жилым застройкам 2 января. Известно, что оккупанты убили трех человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в субботу, 3 января.
Российский обстрел Харькова 2 января
"По информации нашего Ситуационного центра, на месте вчерашних взрывов найдены фрагменты тела еще одного человека", — рассказал Терехов.
Сейчас спасательно-поисковая операция продолжается.
Информацию о фрагментах тела человека под завалами подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Количество погибших на сейчас достигло трех человек", — написал он.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в настоящее время личность погибшего устанавливается. Кроме того, еще четыре человека считаются без вести пропавшими.
Напомним, российские оккупанты 2 января убили в Харькове женщину и маленького мальчика.
