Российский обстрел Харькова 2 января — число погибших снова возросло

Разбор завалов в Харькове. Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

В Харькове возросло количество погибших в результате российского удара по жилым застройкам 2 января. Известно, что оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в субботу, 3 января.

Российский обстрел Харькова 2 января

"По информации нашего Ситуационного центра, на месте вчерашних взрывов найдены фрагменты тела еще одного человека", — рассказал Терехов.

Разбор завалов в Харькове после обстрела 2 января. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас спасательно-поисковая операция продолжается.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Информацию о фрагментах тела человека под завалами подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Количество погибших на сейчас достигло трех человек", — написал он.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в настоящее время личность погибшего устанавливается. Кроме того, еще четыре человека считаются без вести пропавшими.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 2 января убили в Харькове женщину и маленького мальчика.

А Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Харькова.